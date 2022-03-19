2022/03/19 | 17:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ نفذت قوة من الحشد الشعبي، اليوم السبت، عملية أمنية شرقي صلاح الدين.لملاحقة فلول “داعش”.وذكر بيان لمديرية إعلام الحشد الشعبي تلقته، إيرث نيوز، أن “قوة من اللواء ٥٢ بالحشد الشعبي نفذت عملية أمنية شرقي صلاح الدين”، مبينا إن “القوة شرعت بعملية تفتيش أمنية شملت قرية تبة سوس وقرية بارا بارا شرقي […]

ظهرت المقالة لملاحقة فلول داعش..



الحشد ينفذ عملية أمنية شرقي صلاح الدين أولاً على ايرث نيوز.

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