الفتح: بغداد غير قادرة على إخضاع اربيل لسيادتها

2022/03/19 | 17:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، السبت، أن الحكومة الاتحادية غير قادرة على إخضاع رئاسة إقليم كردستان إلى سيادتها، فيما أشار إلى أن بعض القيادات الكردية تطالب بنقل رواتب الموظفين من اربيل إلى بغداد.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الهلالي في تصريح لوكالة / المعلومة /، […]

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