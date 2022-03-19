الاتصالات: تأمين شبكات الإنترنت بنظام الأمن السيبراني

2022/03/19 | 17:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- هندرين مكي

أكدت وزارة الاتصالات، اليوم السبت، تأمين جميع شبكات الإنترنت في العراق، مشيرة إلى تعاون الأجهزة الأمنية مع الجهات المختصة لتأمين المحركات كافة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، رعد المشهداني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك مساع على عمل وتأمين جميع شبكات الانترنت العاملة في العراق، خصوصاً بعد أن تم تفعيل نظام الأمن السيبراني، وهذا يعد من الأنظمة المهمة التي تعمم على جميع الصفحات وكافة الأجهزة في العراق".

وأضاف، أن "هنالك تعاوناً ملموساً بين الأجهزة الأمنية المتمثلة بجهاز المخابرات العراقي وجهاز الأمن الوطني ووزارتي الدفاع والداخلية ووزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات، في حال تم تأمين هكذا محركات، وهكذا أمن".

وأشار إلى "وجود شعبة كاملة بوزارة الاتصالات في مديرية الاتصالات والمعلوماتية، تقوم بكافة الجهود على توحيد وتقوية الأمن السيبراني في العراق".

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