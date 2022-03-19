مريم عبد الحميد تحطم رقماً في بطولة أندية العراق للوثب العالي

2022/03/19 | 17:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..نجحت اللاعبة مريم عبد الحميد، في تحطيم الرقم العراقي في سباق الوثب العالي ضمن منافسات بطولة أندية العراق الجارية احداثها في العاصمة بغداد.وحطمت عبد الحميد الرقم بعد أن قفزت العارضة على ارتفاع 1.81 م متخطية الرقم السابق البالغ 1.80 المسجل باسمها خلال بطولة آسيا في اليابان.وقالت اللاعبة مريم عبد الحميد في […]

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