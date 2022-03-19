العراق يستورد 16 مليون لتر من الوقود

2022/03/19 | 17:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، استيراد العراق لـ 16 مليون لتر من الوقود يوميا لسد الحاجة المحلية.

وقال طالب، ان"العراق يستهلك 28 – 29 مليون لتر من وقود السيارات في اليوم الواحد، لكنه يستورد 16 مليون لتر منها لعدم قدرة المصافي الوطنية إنتاج هذا الكم".

واضاف، ان"شركة سومو كانت تستورد الوقود بمبلغ 50 إلى 55 دولار للبرميل الواحد في لحظة استقرار أسعار النفط الخام في السوق العالمية عند 60 دولارا، وبذلك يكلف سعر اللتر الواحد 800 دينار، ويباع بالسعر المدعوم (450 دينارا)"، لافتا إلى أن حجم استهلاك المواطنين من الوقود عالي الأوكتان المستورد يتراوح بين 2 إلى 3 مليون لتر في اليوم".

واشار الى، ان"العراق ينفق أكثر من 5.5 مليار دينار في اليوم الواحد لدعم أسعار الوقود في المحطات".

وعن أزمة الوقود في الموصل وكركوك أكد طالب، على"عدم وجود أي عجز في تلبية الطلب من الوقود ونقله، موضحا أن "العراق في العام الماضي كان يستهلك 24 مليون لتر من الوقود، وما يحصل الآن هو عبارة عن زيادة في الطلب ليرتفع الاستهلاك إلى نحو 29 مليون لتر، نتيجة تزايد الطلب في المنطقة الشمالية"

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