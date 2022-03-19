إطلاق رواتب شهري شباط وآذار لذوي “شهداء” ركضة طويريج

2022/03/19 | 17:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ باشرت العتبة الحسينية اليوم السبت، بتوزيع رواتب شهري شباط وآذار لذوي شهداء ركضة طويريج الذي سقطوا في حادثة التدافع في الـ 10 أيلول/ سبتمبر 2019.وذكر مسؤول إعلام قسم ذوي الشهداء والجرحى عماد الجشعمي في تصريح تابعته “ايرث نيوز”: إن “وحدة المالية في القسم الموقر تباشر بتوزيع الرواتب على عوائل شهداء ركضة طويريج […]

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