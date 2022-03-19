2022/03/19 | 17:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TIwFfHNm2mE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل يمكن الزام السفير الايراني الحضور للبرلمان؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل يمكن الزام السفير الايراني الحضور للبرلمان؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).