بوتين يضع قائمة من 6 مطالب لأوكرانيا قبل الدخول في مفاوضات لوقف إطلاق النار

2022/03/19 | 17:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عدة قضايا لتحقيق وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، وفقًا لمتحدث باسم الرئاسة التركية.

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