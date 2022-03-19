فيفا يتبرّع بمليون دولار لمساعدة أوكرانيا

2022/03/19 | 17:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ،اليوم السبت، تبرعه بمليون دولار أميركي لمساعدة ضحايا الأزمة الإنسانية في أوكرانيا التي تتعرض لغزو روسي.

وسيُخصّص هذا المبلغ “لتلبية الاحتياجات الأكثر الحاحاً” بحسب ما أضاف فيفا الذي أرسل معدات للاسعاف الأولي عن طريق مؤسسته.

وقال رئيس فيفا جاني إنفانتينو “مؤسسة فيفا مستعدة لتقديم جزء من المساعدة الضرورية من خلال العمل مع مجتمعات كرة القدم في أوكرانيا والمنطقة”.

ومنذ بدء الحرب على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، ضاعف عالم كرة القدم مبادراته لدعم أوكرانيا.

وعاقب فيفا روسيا باستبعادها عن ملحق التأهل الأوروبي إلى مونديال قطر 2022، وجرّد الاتحاد الأوروبي سان بطرسبورغ من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما منح فيفا اللاعبين الأوكران بالاضافة إلى اللاعبين الأجانب في أوكرانيا وروسيا خيار توقيع العقود مع أندية أخرى خارج فترة الانتقالات الرسمية.

المصدر: AFP

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