نائب يكشف خللا داخل مجلس النواب

2022/03/19 | 17:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشف عضو مجلس النواب محمد البلداوي، السبت، وجود خلل كبير داخل البرلمان، مؤكداً أن الصراع السياسي القائم عطل الجانب التشريعي للبرلمان بشكل مباشر.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال البلداوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الصراع القائم بين الكتل السياسية أثر بشكل مباشر على عمل البرلمان […]

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