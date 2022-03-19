لماذا تسعى السعودية والصين للتخلي عن الدولار في تعاملاتهما النفطية؟

2022/03/19 | 18:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشرح خبير اقتصادي الأسباب التي دعت المملكة العربية السعودية والصين للتخلي عن الدولار في تعاملاتهما النفطية والاعتماد بدلا عن ذلك على اليوان الصيني.

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