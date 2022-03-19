كاظم الساهر في السليمانية

2022/03/19 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف محافظ مدينة السليمانية هفاف أبو بكر، اليوم السبت، عن زيارة مرتقبة للقيصر كاظم الساهر الأسبوع المقبل.

وقال أبو بكر في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إنه "من المقرر ان يزور القيصر كاظم الساهر مدينة السليمانية الاسبوع المقبل لتقديم شكر الساهر لاهالي السليمانية وعدد من الشخصيات لما بدر منهم تجاه تشييع ودفن والدة نجليه وسام وعمر الراحلة عروبة الساهر".

هذا ونعى الفنان العراقي كاظم الساهر، أمس الجمعة، والدة أولاده وزوجته السابقة “عروبة” التي وافتها المنية لأسباب مجهولة. وقال في منشور له على الفيس بوك تابعته (بغداد اليوم) “إنا لله وانا اليه راجعون ..السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله".

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