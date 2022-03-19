أزمة الوقود.. العراق يلجئ الى الاستيراد لسد النقص

2022/03/19 | 18:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق ينفق أكثر من 5.5 مليار دينار في اليوم الواحد لدعم أسعار الوقود في المحطات.

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