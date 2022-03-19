محمود: الحزبان الكرديان لم يتخذا قرار بالجلوس للتفاوض

2022/03/19 | 18:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نهرو محمود ،اليوم السبت، ان الحزبين الكرديين الرئيسين لم يقررا بعد الجلوس معا للدخول في حوار مشترك.

وأشار محمود ان الاطراف الشيعية في الاطار التنسيقي والتيار الصدري قريبة من الاتفاق والذي سيمهد في حال التوصل اليه لعقد جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وهو ما سيؤدي الى حدوث انسيابية في العملية السياسية ويتيح انتخاب رئيس الجمهورية في الموعد المحدد مستدركا بالقول ان المعلومات المتوفرة لديه تفيد بأن 118 نائبا من الاطار التنسيقي والكتل الكردية والمستقلين اتفقوا على تعطيل جلسة البرلمان عبر الاخلال بالناصب القانوني للجلسة في حال عدم التوصل الى توافقات.

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