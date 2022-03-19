نينوى.. ضبط صواريخ واعتقال 28 متهما بينهم “متاجرون بالبشر”

2022/03/19 | 18:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..ألقت مفارز ودوريات قيادة شرطة محافظة نينوى، القبض على عدد من المتهمين المطلوبين للقضاء بمواد قانونية مختلفة.وذكرت وزارة الداخلية، في بيان تلقته / المعلومة /، إن “فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر تمكن من إلقاء القبض على متهم وفق المادة ٤ ١ إرهاب، فيما تمكنت مديرية مكافحة إجرام نينوى إلقاء القبض […]

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