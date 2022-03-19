رئيس الوزراء البريطاني: إذا انتصر بوتين فإنه لن يتوقف عند حدود أوكرانيا

2022/03/19 | 18:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ،اليوم السبت، التأكيد على استمرار بلاده في دعم أوكرانيا، مشيرا إلى أن لندن كانت في طليعة الدول التي تفرض عقوبات على بوتين.

وقال في كلمة ألقاها خلال مؤتمر لحزب المحافظين، إذا انتصر بوتين فإنه لن يتوقف عند حدود أوكرانيا، بل سيتمادى إلى جورجيا ودول البلطيق، ودعا إلى وقف الاعتماد الأوروبي على موارد الطاقة الروسية حتى لا تضخ المزيد من الدولارات في جيب الرئيس الروسي على حد تعبيره.

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