الاتصالات: تم تفعيل نظام الأمن السيبراني لتأمين شبكات الإنترنت في العراق

2022/03/19 | 18:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة الاتصالات، تفعيل نظام الأمن السيبراني لتأمين شبكات الإنترنت في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة، رعد المشهداني، للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إنّ "هناك مساع على عمل وتأمين جميع شبكات الإنترنت العاملة في العراق، خصوصًا بعد أن تم تفعيل نظام الأمن السيبراني، وهذا يعد من الأنظمة المهمة التي تعمم على جميع الصفحات وكافة الأجهزة في العراق".

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بيانات جهاز المخابرات ووثائق العراقيين للبيع

وأضاف أنّ "هنالك تعاونًا ملموسًا بين الأجهزة الأمنية المتمثلة بجهاز المخابرات العراقي وجهاز الأمن الوطني ووزارتي الدفاع والداخلية ووزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات، في حال تم تأمين هكذا محركات وهكذا أمن".

وأشار إلى "وجود شعبة كاملة بوزارة الاتصالات في مديرية الاتصالات والمعلوماتية تقوم بكافة الجهود على توحيد وتقوية الأمن السيبراني في العراق".

وقبل نحو شهر أصدر مركز الإعلام الرقمي بيانًا تحذيريًا مما وصفه بـ"النفايات الرقمية"، وقال المركز إنّ "أجهزة الكمبيوتر في المؤسسات الحكومية تحوي في الغالب معلومات مهمة وحساسة، ونتيجة التحديث والتطوير المستمر قد يجري استبدالها والتعامل مع القديمة على أنها نفايات عادية يجري التخلص منها دون أن تخضع لعمليات خاصة تضمن عدم استرجاع المعلومات المخزونة في حال تم الاستيلاء عليها من قبل الآخرين".

وأضاف أنه "حتى في حال تم حذف البيانات بالطرق المعتادة فإنه يمكن للعديد من الجهات استرجاع المعلومات الموجودة ضمن الأقراص الصلبة وبالتالي استغلالها بصورة أو أخرى لتحقيق مكاسب معينة، حتى لو كانت هذه الأقراص تالفة أو مدمرة"، داعيًا المؤسسات الحكومية لـ"وضع معايير للتعامل مع هذه البيانات بشكل آمن يمنع تسربها ويحفظ خصوصية وأمن المواطنين".

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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