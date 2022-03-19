ميسان ومناطق في البصرة بلا كهرباء

2022/03/19 | 18:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت شركة توزيع الكهرباء، بيانا حول حصول انطفاء تام للكهرباء في ميسان.وذكر فرع توزيع كهرباء ميسان في بيان أن “الاطفاء الحالي في اكثر المناطق هو خروج خط 400 ك/ف عن العمل”.وبين أن “ذلك بسبب خروج محطتي الرميلة ومحطة الهارثة عن العمل مماتسبب بهذا الاطفاء”.وأكد الفرع أن “العمل جاري من اجل اعادته […]

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