2022/03/19 | 18:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة..اعترف تقرير لموقع ريسبونسبل ستيت كرافت الامريكي ان وزير الخارجية الامريكي الاسبق كولن باول تجاهل وبشكل متعمد كذب الادلة فيما يتعلق باسلحة الدمار الشامل العراقية مما ساعد في اطلاق واحد من اسوأ اخطاء السياسة الخارجية الامريكية والتي تمثلت بغزو العراق، مشددا على منع تكرار ذلك في أوكرانيا.تابع قناة “المعلومة ” على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقع امريكي: “باول” كذب عند غزو العراق وعلى واشنطن منع التورط في اوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقع امريكي: “باول” كذب عند غزو العراق وعلى واشنطن منع التورط في اوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).