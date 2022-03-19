قطع تام للطاقة في ميسان وشركة الكهرباء توضح

2022/03/19 | 18:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أوضحت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب / فرع ميسان التابعة لوزارة الكهرباء، السبت، اسباب القطع بالطاقة الذي تشهده المحافظة.وذكرت الشركة في بيان تلقته /المعلومة/ إن “الاطفاء الحالي في اكثر المناطق هو خروج خط 400 ك/ف عن العمل بسبب خروج محطتي الرميلة ومحطة الهارثة”.وأوضحت أن ذلك “تسبب بهذا الاطفاء وجاري العمل من […]

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