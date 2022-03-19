قيادات أمنية تتفقد قاطع قيادة عمليات صلاح الدين لهذه الاسباب “فيديو”

2022/03/19 | 18:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تفقد رئيس اركان الجيش، ونائب قائد العمليات المشتركة، اليوم السبت، قاطع قيادة عمليات صلاح الدين، لتعزيز الامن ضمن قاطع المسؤولية.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “رئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة تفقدا، صباح اليوم السبت، قاطع قيادة عمليات صلاح الدين، للإطلاع على الأوضاع الأمنية والجهود الاستخبارية في […]

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