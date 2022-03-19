الاتحاد الوطني: مرشح الديمقراطي مرفوض وطنيا

2022/03/19 | 18:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، السبت، أن مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني مرفوض وطنيا.وقال خوشناو لوكالة /المعلومة/ إن “القوى الوطنية ومن جميع المكونات ستقول كلمتها برفض مرشح الحزب الديمقراطي والتصويت لصالح مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح”.وأضاف أن “رئيس الجمهورية يجب أن لا يكون تابعا حزبيا تتحكم به جهة معينة، ولاحظنا بأن […]

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