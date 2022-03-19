درجال: نحتفظ بحقنا في إقامة مباريات المنتخب الوطني على أرضنا

2022/03/19 | 18:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملا

أكد وزير الشباب والرياضة رئيس اتحاد الكرة، عدنان درجال، اليوم السبت، إرسال رسالة إلى الاتحاد الدولي بشأن نقل مباراة العراق والإمارات إلى خارج أرضنا، مشيرا إلى أن محكمة الكأس لا تصدر قرارا في اللحظة والمباراة يوم الخميس المقبل.

وقال درجال، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم ارسال رسالة جديدة الى الاتحاد الدولي حول نقل مباراة العراق والامارات الى السعودية".

وأضاف، أن "هناك تواصل مع رئيسي الوزراء ومجلس النواب والجميع متواصل مع الامارات ليكون رداً ايجابياً من قبلهم ليطالب الاتحاد الدولي باقامة المباراة في بغداد".

وتابع أن "الاتحاد العراقي ينتظر جواب الاتحاد الاسيوي"، مبينا أن " محكمة الكأس لن تصدر قرارا في اللحظة والمباراة قريبة يوم الخميس، ولكن نحتفظ بحقنا بتقديم الشكوى لأن ما بعد المباراة هناك مبارات اخرى ستقام في العراق".

وشدد على "ضرورة عدم التأثر بنقل المباراة هذه على قضية رفع الحظر الكلي عن ملاعبنا العراقية".

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