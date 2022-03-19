عائلة بريطاني من أصل إيراني تقول إنها دفعت لطهران 36 ألف دولار للإفراج عنه

2022/03/19 | 18:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت عائلة الإيراني البريطاني أنوشه آشوري الذي أُفرج عنه خلال الأسبوع الحالي بعدما امضى خمس سنوات في سجن إيراني، إنها دفعت مبلغا قدره 27 ألف جنيه استرليني (36,500 ألف دولار) للسلطات الإيرانية لضمان عودته.

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