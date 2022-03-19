هذا ما سيدفعنا للمقاطعة.. الإطار التنسيقي يشترط أمراً مهماً لحضور جلسة اختيار الرئيس

2022/03/19 | 18:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف القيادي في الإطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم السبت، موقف الاطار من المشاركة في جلسة البرلمان العراقي المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد.

وقال الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم) ان "الاطار التنسيقي حتى الان لم يقرر بشكل رسمي المشاركة في جلسة البرلمان العراقي المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد أو مقاطعة هذه الجلسة، فهذا القرار متوقف على الحوار والتفاوض الذي ستجري القوى السياسية خلال الساعات المقبلة".

وبين ان "عدم توصل الاطار التنسيقي على اتفاق وتوافق مع باقي الأطراف السياسية، سوف يدفع قوى الاطار الى مقاطعة جلسة البرلمان العراقي المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية الجديد، لكن يبقى القرار النهائي ما بعد المفاوضات المؤمل انطلاقها خلال الساعات المقبلة".

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