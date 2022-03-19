التمايز محرك الحياة وخالق الأفكار والمعتقدات - سامى لبيب

2022/03/19 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامى_لبيب - نحو فهم الحياة والإنسان والوجود (118) .- الرغبة فى التمايز هي محور الحياة وسر الحراك الإنساني فبها ومنها تدور كل الصراعات والحراك والنشاط الإنساني لتحقيق لذة التفوق والهيمنة والسيادة .- التمايز شكل من أشكال الصراع , فالصراع لا يكتفي بالتناحر من أجل الحصول على المأكل والمشرب , ليفرض التميز حضوره على الساحة بغية التفوق والسيادة والهيمنة .



يل يمكن إعتبار أن كافة أشكال الصراع لها علاقة ع ......





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