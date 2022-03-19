الغاز الروسي لأوروبا .. تراجع الإمدادات عبر “نورد ستريم” 15 %

2022/03/19 | 18:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أكبر خط من الأنابيب في روسيا بنسبة 15 في المائة أمس، مقابل مستويات ما بعد ظهر الأربعاء.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن المتحدث باسم شركة غازبروم الروسية القول إنه تتم تلبية جميع الطلبات بموجب عقود التوريد، رافضا الخوض في تفاصيل الضخ عبر “نورد ستريم”.

ونقلت الوكالة عن بيانات تشغيل الخط أن الإمدادات عبره إلى ألمانيا جاءت عند نحو 62 جيجاواط ساعة كل ساعة عند السادسة صباحا أمس بتوقيت برلين، مقابل نحو 73 بعد ظهر الأربعاء.

وقبل الخفض، ظل الخط الممتد مباشرة من روسيا تحت بحر البلطيق ينقل إمدادات الغاز بما يقترب من طاقته القصوى منذ بداية العام.

يأتي هذا بينما يظل الضخ من روسيا إلى ألمانيا عبر خط “يامال-يوروب” متوقفا لليوم الثاني، ويتم خلاله ضخ الغاز بشكل عكسي.

وفيما يتعلق بالطلب على الغاز المار عبر أوكرانيا، فقد بلغ نحو 95 مليون متر مكعب أمس، وهو الرقم نفسه ليوم الأربعاء.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الكمية تقل كثيرا عن مستوى 109.7 مليون متر مكعب في اليوم الذي يمكن أن تضخه غازبروم عبر أوكرانيا.

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