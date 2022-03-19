مسؤول سابق لدى وكالة الطاقة الذرية: الحرب النووية قد تبدأ

2022/03/19 | 18:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ يرى المفتش السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بانتيليس إيكونومو، أن زعماء الدول الكبرى لا ينوون شن حرب نووية، لكنها قد تبدأ بسبب حادث أو نتيجة تدخل.وشارك إيكونومو في مراسم عرض كتاب بعنوان “هل توجد هناك صحافة موضوعية؟” التي جرت في العاصمة اليونانية آثينا، وفي مؤتمر المائدة المستديرة حول عمل الإعلام في […]

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