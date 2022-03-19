كييف تدعو الصين إلى “إدانة الهمجية الروسية” في أوكرانيا

2022/03/19 | 18:41 - المصدر: قناة التغيير

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دعت الرئاسة الأوكرانية الصين ،اليوم السبت، للانضمام إلى الدول الغربية في “إدانة الهمجية الروسية” في أوكرانيا، غداة تحذير الولايات المتحدة لبكين من العواقب التي قد تحصل في حال دعمت الصين موسكو في غزوها.

وكتب مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك على تويتر “يمكن أن تكون الصين عنصرًا مهمًا في نظام الأمن العالمي إذا اتّخذت القرار الصائب أي دعم حلف الدول المتحضّرة وإدانة الهمجية الروسية”.

المصدر: AFP

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