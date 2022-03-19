2022/03/19 | 18:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يشرح خبير اقتصادي الأسباب التي دعت المملكة العربية السعودية والصين لبحث التخلي عن الدولار في تعاملاتهما النفطية والاعتماد بدلا عن ذلك على اليوان الصيني.وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” أفادت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن السعودية تجري محادثات لتسعير بعض مبيعاتها من النفط للصين باليوان.يمكن لهذه الخطوة المحتملة أن تسلط […]

ظهرت المقالة السعودية والصين بصدد التخلي عن الدولار..



خبير يسرد أسباب الخطوة أولاً على ايرث نيوز.

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