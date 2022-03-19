اتحاد الكرة يتخذ قراراً تأريخياً: لن نلعب في أي بلد يرفض اللعب بالعراق

2022/03/19 | 18:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..بدأ الاتحاد العراقي بكرة القدم، باتخاذ قرارات جادة للرد على فرض الحظر على ملاعب العراق.وقال مصدر في اتحاد الكرة لوكالة / المعلومة/، إن “أعضاء الاتحاد العراقي بكرة القدم، أجمعوا على ضرورة الانسحاب من بطولة دبي الدولية للمنتخبات الاولمبية”.واوضح ان “الاتحاد سيصدر القرار النهائي خلال ساعات، حيث تم التأكيد على رفض اللعب […]

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