ظلام دامس يغطي محافظتين عراقيتين.. ماذا يحدث؟

2022/03/19 | 18:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع اليوم السبت، بانفصال شبكة الكهرباء ودخول محافظتي ميسان والبصرة في الظلام بشكل كامل.يتبع…

ظهرت المقالة ظلام دامس يغطي محافظتين عراقيتين..



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