كيف يؤثر ارتفاع أسعار الوقود على خطط رحلات السفر في الصيف؟

2022/03/19 | 18:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع سعر الوقود يجعل الإجازات الصيفية أكثر كلفة ، ويجبر الأمريكيين المتعطشين للسفر إلى اتخاذ بعض القرارات الصعبة بشأن قضاء الإجازة الصيفية عام 2022.

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