التجارة تعلن تفريغ باخرة محملة بـ5280 طن من الحنطة

2022/03/19 | 18:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، تفريغ اكثر من 5280 طن في اول يوم عمل لتفريغ وشحن حمولة الباخرة (ARCHON).وقال بيان لإعلام الوزارة، تلقته إيرث نيوز، إنه “تم تفريغ اكثر من(5280) طن في اول يوم عمل لتفريغ وشحن حمولة الباخرة ( ARCHON) والمحملة بالحنطة الاسترالية المخصصة لدعم مفردات البطاقة التموينية”.[…]

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