تصفيات المونديال .. مفاجأة بتشكيلة محاربي الصحراء في معركة الحسم

2022/03/19 | 19:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استُبعد مهاجم نادي السد القطري، بغداد بونجاح، عن قائمة مدرب منتخب الجزائر، جمال بلماضي، التي ضمت 24 لاعبا للمشاركة في المباراتين الفاصلتين ضد الكاميرون ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة الى مونديال قطر 2022 في كرة القدم نهاية الشهر الجاري.

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