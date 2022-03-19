2022/03/19 | 19:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولي السابق غانم عريبي يعتذر عن مرافقة المنتخب الاولمبي للإمارات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولي السابق غانم عريبي يعتذر عن مرافقة المنتخب الاولمبي للإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).