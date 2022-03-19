أرسنال يتغلب على استون فيلا ويعزز حظوظه بالتأهل لدوري الأبطال

2022/03/19 | 19:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP PHOTO

عزّز أرسنال حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا، بفوزه الثمين خارج ملعبه على استون فيلا 1-صفر في المرحلة الثلاثين من بطولة انكلترا لكرة القدم ،اليوم السبت.

ورفع أرسنال رصيده في المركز الرابع، الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، إلى 54 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس الذي خاض مباراة أكثر.

والفوز هو الخامس تواليا لارسنال خارج ملعبه وذلك للمرة الأولى منذ أيار/مايو عام 2015، علماً بأنه يطمح للعودة إلى المسابقة القارية الأولى للمرة الأولى منذ 2017.

واستعاد ارسنال بالتالي نغمة الانتصارات بعد سقوطه على أرضه أمام ليفربول صفر-2 في منتصف الاسبوع في مباراة مؤجلة، في مباراة كان فيها الطرف الافضل قبل أن يسجل ليفربول هدفين في الدقائق الـ25 الاخيرة.

المصدر: AFP

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