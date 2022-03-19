السعودية.. الحج والعمرة تسمح لغير المحصنين بأداء العمرة بشرطين

2022/03/19 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

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أكدت وزارة الحج والعمرة في السعودية أنه تم السماح لغير المحصنين بأداء العمرة بشرطين هما عدم إصابتهم بفيروس كورونا، أو عدم مخالطتهم بمصاب بالفيروس.

وجاءت تأكيدات الوزارة ردا على أحد الاستفسارات عبر منصاتها الرسمية حول إمكانية أداء العمرة لغير المحصنين، لتجيب بقولها: "تم السماح لغير المحصنين بأداء العمرة والصلاة في الحرمين، بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا".

وشهدت المملكة في الأونة الأخيرة بعض المستجدات والتحديثات التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة تنفيذا لقرار رفع الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

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