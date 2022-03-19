بدء تنفيذ المشروع

2022/03/19 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلن مسؤول حكومي، اليوم السبت، عن بدء تنفيذ ما اسماه المشروع الثلاثي في محافظة ديالى.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة، عبدالله الحيالي، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "شركات عراقية بدأت بتنفيذ 3 مجسرات مهمة دفعة واحدة تقع على 3 محاور رئيسية تشكل بوابة بعقوبة بكلفة مالية تزيد عن 10 مليارات دينار".

وأضاف أن "المجسرات الثلاث ستنهي الزخم المروري في تقاطعات برية مهمة جدا ابرزها القدس وعبدالله بن علي وستنهي 50% من الزخم وتخلق مرونة وانسيابية في دخول بعقوبة والاتصال مع الطرق الاخرى صوب بغداد وبقية المدن".

وأشار الى أن "المشروع الثلاثي، في اشارة الى المجسرات الثلاثة، خطة عمل مؤجلة منذ 30 سنة واكثر لكن بدء تنفيذها على الارض بشكل فعلي"، متوقعا ان "تكون نهاية 2023 بداية افتتاحها وفق التوقيتات الزمنية".

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