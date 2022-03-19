إعصار الجوع

2022/03/19 | 19:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: هادي جلو مرعي

لعل الطريف إن الصين تنتج كمية هائلة من

القمح جعلتها تتصدر القائمة الدولية

للبلدان الأكثر إنتاجا، لكن روسيا هي

الاكثر ربحا، لكن الصين تستورد بمئات

الملايين من الدولارات من مادة ال

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