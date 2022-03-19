2022/03/19 | 19:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق رئيس كتلة صادقون النيابية، عدنان الفيحان، اليوم السبت، حول انفتاح ايران وسوريا على السعودية والامارات.وقال الفيحان في تغريدة عبر تويتر تابعتها وكالة ايرث نيوز، “بين مرحب وممتعض من إنفتاح إيران وسوريا وتبادل الزيارات واللقاءات مع الامارات والسعودية بعد سنوات الحرب والتآمر والحصار، يوجد في العراق من يُحمّل فصائل المقاومة ورافضي التطبيع […]

ظهرت المقالة تعليق من رئيس كتلة صادقون حول انفتاح ايران وسوريا على السعودية والامارات أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليق من رئيس كتلة صادقون حول انفتاح ايران وسوريا على السعودية والامارات) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليق من رئيس كتلة صادقون حول انفتاح ايران وسوريا على السعودية والامارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).