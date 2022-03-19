نص رسالة نقيب الصحفيين إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

2022/03/19 | 19:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعادة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA نهديكم أطيب تحياتنا..نود إعلامكم ان العراق ومن خلال الجهات ذات العلاقة بالجانب الرياضي قد عملت جاهدة من اجل خلق بيئة رياضية آمنه وقد مهدت كل السبل المتعلقة بإقامة استحقاق العراق من المباريات الدولية على أرضه وملاعبه وقد زارت العديد من الوفود الرياضية العربية وأقرت بان ملاعب […]

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