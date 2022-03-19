بريطانيا: مقاومة أوكرانيا فاجأت روسيا.. وكييف تحذر من رفض موسكو التفاوض

2022/03/19 | 19:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المملكة المتحدة إن روسيا “فُوجئت” بضراوة المقاومة الأوكرانية، وقد تلجأ إلى استخدام المزيد من القوة العشوائية مع استمرار تصاعد الصراع.

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