الكشف عن مستقبل راموس مع سان جيرمان

2022/03/19 | 19:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع حسم مدافع باريس سان جيرمان سيرجيو راموس، اليوم السبت، قراره بشأن الرحيل عن حديقة الأمراء في الصيف المقبل.وترددت أنباء قوية خلال الفترة الماضية، تفيد بأن الدولي الإسباني يرغب في الرحيل عن باريس عقب نهاية الموسم، رغم انضمامه الصيف الماضي".وغاب راموس عن المشاركة مع باريس في معظم مباريات الفريق هذا الموسم؛ بسبب تعرضه للكثير من الإصابات، منذ قدومه من ريال مدريد".وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن "راموس لا ينوي الرحيل عن سان جيرمان، الصيف المقبل، ويتمسك باستكمال عقده الذي ينتهي في صيف 2023".وأشارت، إلى أن "راموس يستهدف حصد الألقاب مع باريس سان جيرمان، وتكرار ولو جزء من النجاحات الكثيرة التي حققها في سانتياجو برنابيو".

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