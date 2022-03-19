2022/03/19 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد القيادي في الإطار التنسيقي حامد الموسوي، اليوم السبت، أن الأطار لا يستخدم القوة وسياسيات لي الأذرع في تحالفاته مع الكتل السياسية الأخرى.

وقال الموسوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الإطار التنسيقي قادر على استقطاب والتفاهم مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وكذلك مع الأحزاب السنية لتشكيل كتلة أكبر داخل البرلمان وانهاء ازمة تشكيل الحكومة".

وأضاف، انه "من السهل جدا ان يتم التوافق بين الإطار والحزب الديمقراطي الكردستاني، كما ان تحالفي السيادة وتقدم هما اقرب للإطار من التيار الصدري ولكن الإطار لا يستخدم سياسيات لي الأذرع".

وتابع الموسوي، ان "الإطار يرى ان الكتلة الأكبر يجب ان تكون من داخل البيت الشيعي"، مشيراً إلى أنه "اتيحت فرصة في 2018 لجعل الكتل الأكبر خارج تحالف البناء ولكن القوى التي تمثل الإطار لم تكن هذه سياسيتها".

واشار إلى أن "معادلة ان تكون الكتلة الأكبر من البيت الشيعي ورئاسة الجمهورية من البيت الكردي ورئاسة البرلمان من البيت السني هي معادلة التوازن التي فرضها الدستور كما تخلق رئاسات ثلاث تمثل حقيقية المكونات العراقية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هؤلاء أقرب للإطار من التيار.. قيادي يصرح بتقاربات سياسية لم تعلن سابقاً بين الغرماء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هؤلاء أقرب للإطار من التيار.. قيادي يصرح بتقاربات سياسية لم تعلن سابقاً بين الغرماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).