أرسنال يصالح جماهيره بعد

2022/03/19 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

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خرج فريق أرسنال بفوز ثمين من ملعب مضيفه أستون فيلا (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين أرسنال "المدفعجية" بالفضل في انتصاره لمهاجمه، بوكايو ساكا، الذي سجل هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "فيلا بارك" بمدينة برمنغهام.

واستعاد أرسنال بذلك توازنه، بعد هزيمته في عقر داره أمام ضيفه ليفربول (0-2) في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ27 يوم الأربعاء الماضي، ورفع رصيده إلى 54 نقطة حصدها من 28 مباراة، معززا موقعه في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري "البريمير ليغ".

في المقابل، مني نادي أستون فيلا بالهزيمة الثانية على التوالي، وتجمد رصيده عند 36 نقطة حصدها من 29 مباراة، ويشغل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.

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