2022/03/19 | 19:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبدالقادر النايل: التحالف الثلاثي سينجح بتمرير رئيس الجمهورية وتوجيه ضربة ثانية للاطار التنسيقي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7LvaMq26Msg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبدالقادر النايل: التحالف الثلاثي سينجح بتمرير رئيس الجمهورية وتوجيه ضربة ثانية للاطار التنسيقي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبدالقادر النايل: التحالف الثلاثي سينجح بتمرير رئيس الجمهورية وتوجيه ضربة ثانية للاطار التنسيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).