بعد الموقف الاماراتي.. عريبي يعتذر عن مرافقة الاولمبي الى دبي

2022/03/19 | 19:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء الاعتذار على خلفيةِ نقل مباراةِ منتخبنا الوطني ونظيره الإماراتي.

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