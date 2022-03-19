في لقائه مبعوث زيلينسكي.. وزير خارجية السعودية يدعو لحل سياسي للأزمة الأوكرانية

2022/03/19 | 19:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، السبت، المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني بيكتم رستم.

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