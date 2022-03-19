اتحاد الكرة: الحكومة داعمة لإجراءات رفع الحظر عن ملاعب العراق

2022/03/19 | 19:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد الاتحاد العراقي بكرة القدم، ان رئيس الوزراء الكاظمي داعم لتوجهات اتحاد الكرة لرفع الحظر عن الملاعب العراقية.وقال عضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، فراس بحر العلوم في بيان لاتحاد الكرة إن “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، داعمٌ بقوة للإجراءات القانونيّة التي يتخذها الاتحاد بتقديم الشكوى في محكمةِ الكاس لاسترداد حق العراق باللعب […]

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